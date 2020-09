In Graz wird ein „Einstiegslimit“ geprüft

Es sollen mehr Busse fahren. In der Landeshauptstadt sei das jedoch schwer möglich, sagt Gerald Zaczek-Pichler von der Holding Graz: „Wir fahren in der Früh jetzt schon im 6-Minuten-Takt.“ Dort wird derzeit ein „Einstiegslimit“ geprüft - das heißt, es wäre nur eine gewisse Anzahl an Fahrgästen erlaubt. Fragt sich nur, wie dann alle Kinder rechtzeitig in die Schule kommen sollen. Zudem müsste man das natürlich kontrollieren, und dazu bräuchte es Schaffner.