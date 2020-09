Nachdem das mitten in der Wiener Innenstadt aufgeschlagene Zeltlager der Umweltbewegung Extinction Rebellion (XR) am Wiener Michaelerplatz Dienstagfrüh geräumt worden war, haben die Aktionisten mehrere Fahrspuren am Gürtel blockiert. Unter dem Namen „Aktion Bienenschwarm“ wurden von der Gruppierung mehrere dezentrale Aktionen gesetzt. Am Abend wurden die Fahrspuren am Neubaugürtel blockiert. Der Innere Gürtel war ab der Stollgasse gesperrt, der Äußere Gürtel ab der Felberstraße. Es bildeten sich Staus. Die Polizei löste die nicht angemeldete Veranstaltung schließlich am Dienstagabend auf.