Der taufrische Kontrollamtsbericht, welcher der „Krone“ vorliegt, hat’s in sich. Hier nur einige, wenige Punkte, welche die Initiativprüfung zu Tage brachte: Als das Design Center 2017 in die Holding eingegliedert wurde, löste man den Aufsichtsrat durch einen Beirat ab. In den ersten vier Sitzungen dieses Gremiums war nie eine Beschlussfähigkeit gegeben, konnten wichtige Beschlüsse nicht gefasst werden, weil im Schnitt 46 Prozent der Mitglieder nicht anwesend waren. Generell wird auch die Kostenrechnung und das Controlling im Bericht als nur mangelhaft entwickelt dargestellt. Nicht nur eine Reihe von Veranstaltungen, auf die man aus wirtschaftlicher Sicht besser verzichtet hätte, fielen den Prüfern auf, sondern auch Ungereimtheiten beim Sponsoring.