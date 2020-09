Dienstag um 09.20 Uhr führten Polizeibeamte auf der Burgstraße in Götzens eine Fahrzeug- und Lenkerkontrolle durch. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Lenker, ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger, das Fahrzeug ohne im Besitze einer Lenkerberechtigung zu sein, unbefugt in Betrieb genommen hatte.