Verhandlungsstart wohl schon nächste Woche

Ein Schritt, von dem die Chefetage trotz Gesprächen mit den Betriebsräten nicht abzubringen war. Erich Schwarz, Vorstandsvorsitzender der Arbeiterbetriebsrats bei MAN in Steyr, rechnet damit, dass nun nächste Woche die Verhandlungen über Restrukturierungsmaßnahmen und die Zukunft des Standorts Steyr beginnen werden. Schon länger fix: Am Mittwoch steigt die MAN-Aufsichtsratssitzung in Steyr, am Freitag jene in München.