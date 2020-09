Nun wartet Litauer

Nach dem überraschenden Aus von Daniil Medwedew scheint der Serbe noch mehr freie Fahrt in Richtung Finale zu haben. Die beiden hätten im Halbfinale aufeinandertreffen können. Zudem kann der „Djoker“ nach dem Out des Polen Hubert Hurkacz frühestens im Achtelfinale auf einen Gesetzten treffen. In der anderen Tableau-Hälfte tummeln sich mit dem zwölffachen Paris-Triumphator Rafael Nadal (ESP), US-Open-Sieger Dominic Thiem (AUT) und US-Open-Finalist Alexander Zverev (GER) gleich einige der hoch eingeschätzten Spieler. Djokovics nächster Gegner ist der 30-jährige Litauer Ricardas Berankis, der gegen Hugo Dellien aus Bolivien beim 6:1, 6:4 und 6:4 ebenfalls ohne Satzverlust blieb.