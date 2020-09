Die Tiroler erarbeiteten sich gegen Lustenau von Beginn an ein Übergewicht, konnten aus dem Chancenübergewicht aber kein Kapital schlagen. Der im Sommer von Lustenau zu Wacker gewechselte Stürmer Ronivaldo scheiterte bei der besten Chance vor der Pause an Gästegoalie Domenik Schierl. Der rückte in der zweiten Hälfte noch deutlich mehr in den Fokus, hielt etwa einen Gründler-Schuss (52.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Pius Grabher wegen wiederholten Foulspiels lief die Partie fast nur noch wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Lustenau-Tor. Der Ball wollte an dem Abend aber nicht ins Tor.