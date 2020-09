Im Bezirk Steyr-Land fängt der Oktober mit zwei Amtsleiter-Wechseln an. Kurios: Beide sind unter 30 Jahre alt. Während in Pfarrkirchen Lukas Beyerl immerhin 29 Jahre am Buckel hat, zählt der neue Adlwanger Amtschef Richard Scheiblehner gerade erst 21 Lenze. „Natürlich ist der Respekt groß. Aber gerades wegen des digitalen Wandelst ist es wichtig, dass jüngere Menschen so verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen“, meint der Absolvent der Hochbau-Fachschule in Linz.