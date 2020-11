Zum Ölziehen brauchen Sie in erster Linie: Öl. Und zwar am besten eine pflanzliche und kaltgepresste Variante. Unten haben wir Ihnen einige Ölsorten aufgelistet, die sich besonders gut zum Ölziehen anbieten. Von diesem Öl geben Sie dann einen Teelöffel in den Mund und lassen es etwa 20 Minuten gleichmäßig durch den Mundraum laufen. Immer wieder durch die Zähne ziehen, dadurch werden auch die Zähen schön mit Öl benetzt.