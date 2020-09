Gewalt gibt es in der Freizeit, aber auch in der eigenen Familie, in der Schule, im Internet. Die aktuelle Jugendstudie, durchgeführt vom Institut für Jugendkulturforschung, befragte 1000 14- bis 18-Jährige im Zeitraum zwischen Februar und Mai 2020 zu ihren Erfahrungen von Gewalt. „Mobbing in der Schule ist die Gewalt, die von den Jugendlichen am häufigsten erlebt wird“, bilanziert Studienautor Bernhard Heinzlmaier. So haben österreichweit 13 Prozent Mobbing in der Schule häufig beobachtet. 28 Prozent haben es selbst erlebt, also fast jeder dritte Schüler.