Nach der konstituierenden Sitzung wird man also voraussichtlich einen Monat bis zur nächsten warten müssen. Bis dahin will man mit den anderen Klubs die Zeugenliste will erarbeiten, kündigt Robert Hergovich an, der zusammen mit Ewald Schnecker und Roland Fürst zum SPÖ-Team im Ausschuss gehört. Auf dieser Liste soll auch ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel stehen. Er ist „einer der ersten Zeugen“, die man einladen werde, sagt Hergovich. Für die SPÖ ist klar: Es handelt sich um einen „Kriminalfall“ bei einer privaten Bank, bei dem die Aufsichtsbehörden versagt haben. Da der Finanzminister für die Behörden verantwortlich ist, müsse er für Aufklärung sorgen, warum trotz Whistleblower-Hinweise nichts passiert sei.