In der Folge holte Mladenovic kein Game mehr in Satz Nummer eins. Diesen schnappte sich Siegemund mit 7:5. Der zweite Satz war lange Zeit hart umkämpft, ging aber schließlich mit 6:3 an die immer besser spielende Deutsche. Mladenovic muss somit bei ihrem Heimturnier früh die Segel streichen.