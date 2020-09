Der Lockdown war vor allem für die älteren Mitglieder des Bridgeklub Pannonia schwierig. „Es fehlte der persönliche Kontakt. Spiele mit dem Computer waren nur ein kleiner Trost“, erzählt Christian Szüsz, Obmann des Klubs. Seit das Restaurant Naglreiter in Neusiedl am See wieder offen hat, finden auch die Klubabende wieder regelmäßig statt. Jeden Freitag wird gemeinsam Bridge gespielt. Seit kurzem müssen sich die Spieler an die verschärften Maßnahmen halten. „Wir betreten das Lokal nur noch mit Maske, desinfizieren uns die Hände und achten natürlich auf die Einhaltung des Abstands“, erklärt Szüsz.