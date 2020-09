„Wir sind hier nicht am Tarviser Markt!“

Im Interview mit der „Krone“ richtet Dörfler Inzko unverblümt aus: „Wir sind hier nicht am Tarviser Markt! Es ist absolut unangebracht, Forderungen aufzustellen, die mehrheitlich abgelehnt werden.“ Inzko habe wohl nicht erkannt, dass niemand in Kärnten einen Konflikt wolle. „Egal, ob er deutsch oder slowenisch spricht“, so der Ex-Landeshauptmann. Ihm war im Jahr 2011 gemeinsam mit dem damaligen Staatssekretär Josef Ostermayer die historische Ortstafellösung gelungen.