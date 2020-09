Doch die E-Bike-Unfälle passieren nicht hauptsächlich am Berg, sondern im Tal. „Es besteht oft die Gefahr, dass die E-Biker von anderen Verkehrsteilnehmern unterschätzt werden“, weiß Friedrich Schmidhuber, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Denn aus der Entfernung nehmen Autofahrer oder andere Radler einen älteren Menschen am Rad wahr und sehen nicht gleich, dass es sich um einen E-Biker handelt. „Der ist nämlich viel schneller unterwegs, als man es vielleicht von einem älteren Menschen am Rad erwarten würde“, so Schmidhuber.