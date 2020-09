Wie berichtet, hat Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) nach Unstimmigkeiten mit den aktuellen Betreiberinnen die Leitung der Frauenhäuser neu ausgeschrieben. Derzeit läuft die Konzept- und Angebotserstellungsphase, bis Ende des Jahres soll ein neuer Träger feststehen. Die SPÖ hat für Klambauers Vorgehen kein Verständnis. „Inmitten einer solchen Krise ein gut funktionierendes System zu zerschlagen ist verantwortungslos“, so Frauensprecherin Karin Dollinger. Die rote Sozialstadträtin Anja Hagenauer will für die Stadt Salzburg eigene Maßnahmen für den Gewaltschutz setzen. Am Donnerstag werden die Ergebnisse eines Runden Tisches präsentiert.