Die Fivers Margareten stehen kampflos und als erstes österreichisches Team in der Gruppenphase der European-Handball-League. Da der spanische Gegner Benidorm aufgrund von mehreren Corona-Fällen die Reise zum am (heutigen) Dienstag geplanten Rückspiel der letzten Qualirunde nicht antreten konnte, habe der europäische Verband (EHF) Margareten zum Aufsteiger bestimmt, teilten die Wiener mit. Benidorm wiederum kündigte an, Protest einlegen zu wollen. Bei ihnen seien alle Tests negativ gewesen, meinten sie (unten im Tweet).