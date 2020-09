Für die diesjährige Ausgabe konnte der steirische Fotograf Arthur Mallaschitz gewonnen werden, dessen Eltern und auch er selbst in erster Ehe eine Landwirtschaft betrieben. Auch deshalb verbindet er mit dem Auftrag eine persönliche Motivation: „Der Jungbauernkalender ist eine wunderschöne Aufgabe. Ich will mitwirken, ein realistisches Bild der jungen Bauern zu zeichnen, denn sie sind es, die uns in Zukunft ernähren werden.“