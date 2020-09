29 Prozent der Jugendlichen stimmen der Aussage, „eine gesunde Watsche hat noch keinem Kind geschadet“, zu. Das ergab eine am Dienstag in Linz präsentierte Studie im Auftrag der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs. Neben Gewalt in der Familie und unter Gleichaltrigen wird dabei auch das Problem von Gewalt und Mobbing durch Lehrer in den Fokus gerückt: 35 Prozent gaben an, dass dies zumindest gelegentlich vorkomme.