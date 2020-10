Ein Vakuumbeutel hat sich bereits in vielen Fällen bewährt. Insbesondere, wenn es ums Platz schaffen im Eigenheim geht, ist ein solcher Beutel von Vorteil: Denn: Mithilfe eines Vakuumsbeutels kann man Kleidung ganz klein zusammenrollen, indem man ihr die Luft entzieht. Die Kleidung wird in den Vakuumbeutel hineingegeben und anschließend flachgedrückt. Anschließend wird dieser Beutel zusammengerollt, wobei die letzten Luftreste tatsächlich „herausgerollt“ werden. So wird die Kleidung komprimiert, passt perfekt in jeden Koffer und nimmt auch im Schrank weniger Platz weg. Außerdem schützt der Vakuumbeutel vor: