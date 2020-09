Acht Millionen Euro an Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten bei der Brauerei dürften an die acht Millionen Euro ausmachen, jene bei der Mutter 3,7 Millionen Euro. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent (Brauerei) bzw. 20 Prozent (MM) angeboten. Die Gläubiger der Muttergesellschaft sind die Dienstnehmer sowie die Tochter.