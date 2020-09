Im April wurde Walter Christl vom Verein Naturschutz OÖ informiert, dass in einem Feld in Wernstein am Inn Aasköder, Teile von einem Feldhasen und einem Haushuhn gefunden worden waren. Aas wird vor allem für die Fuchsbejagung ausgelegt. Nach Rücksprache mit „Birdlife Österreich“ wurden die Köder zur Untersuchung an die Veterinärmedizinische Universität Wien geschickt. Im Vorjahr und im Frühjahr hatte es mehrere Vergiftungen von Rotmilanen und Mäusebussarden gegeben.