Ohne Fans

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet der Schlager nicht nur später als üblich, sondern auch ohne Zuschauer statt. Am sportlichen Wert der in über 200 Ländern übertragenen Partie ändert das jedoch nichts. Die Vorfreude bei Flick und Lucien Favre war nach den Pleiten der Bayern in Hoffenheim (1:4) und der Borussia in Augsburg (0:2) dagegen erst einmal dahin. Beide wollen ihren erlesenen Ensembles bis zum Anpfiff in der Münchner Arena die Lehren aus den Niederlagen aufzeigen. „Wir werden die Dinge rausnehmen, die uns für das nächste Spiel besser machen“, hob Flick hervor. Nach Triple und europäischem Supercup lockt für David Alaba und Co. der fünfte Titel. Die Club-WM als sechstes Championat steht dann noch aus.