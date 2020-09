Aufgeflammte Diskussion um Aufnahme von geflüchteten Minderjährigen

Der Brand auf Lesbos sowie die daraufhin wieder aufgeflammte Diskussion um die Verteilung bzw. Aufnahme von geflüchteten Minderjährigen war auch Thema beim außenpolitischen Ausschuss des Nationalrats am Dienstag. SPÖ-Vorsitzende und -Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner forderte dabei erneut die Aufnahme von Kindern als „Akt der Menschlichkeit“. Gleichzeitig kritisierte sie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) für dessen Aussage, das „Geschrei nach Verteilung“ könne nicht die Lösung in der Flüchtlingsfrage sein. Das sei „nicht die Sachlichkeit“, die man sich von einem Außenminister erwarten könne, so die SPÖ-Chefin in einer Aussendung.