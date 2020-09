In Österreich spült die vor wenigen Wochen abgeschlossene Versteigerung von 5G-Funkfrequenzen rund 202 Millionen Euro in den Staatshaushalt. Damit zahlen die drei österreichischen Mobilfunkbetreiber A1, Magenta und Drei deutlich weniger als ihre Kollegen in Deutschland, wo die Auktion 6,55 Milliarden Euro für das Staatsbudget brachte - bereinigt um die Bevölkerungsanzahl rund das Dreifache.