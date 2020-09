Bereits im Juni schlossen Michael Wendler und seine Laura auf einem Standesamt in Florida den Bund fürs Leben. Aus der ersehnten kirchlichen Traumhochzeit, die von RTL live übertragen werden sollte, wird in diesem Jahr aber nichts mehr. Die Entscheidung wurde nun endgültig gefällt. Das verriet der „DSDS“-Juror am Dienstag.