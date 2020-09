Die Corona-Rezession hat die Schulden des deutschen Staates im ersten Halbjahr auf einen neuen Rekordstand getrieben. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte standen zur Jahresmitte mit 2,1089 Billionen Euro in der Kreide. „Dies war der höchste jemals ermittelte Stand in der Schuldenstatistik“, wie am Dienstag das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.