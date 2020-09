Andenken gebührend weitertragen

„Meine tief empfundene Anteilnahme gilt seiner Ehefrau, seinen beiden Töchtern, den Enkeln und seiner ganzen Familie. Wir werden das Andenken an Walter Nettig gebührend weitertragen und die Sozialpartnerschaft in Wien ganz in seinem Sinne weiter pflegen“, so der Bürgermeister in einer Aussendung.