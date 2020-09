308 neue Fälle alleine in Wien

In den vergangenen 24 Stunden sind 609 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich registriert worden. Mehr als die Hälfte aller Fälle sind in Wien verzeichnet worden. So gab es in der Bundeshauptstadt 308 Neuinfektionen. Zudem hat die Belegung von Corona-Spitalsbetten in Wien einen neuen Höchststand erreicht.