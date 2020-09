In den kommenden sechs Spielen kann Eoin Bradley in aller Ruhe auf die Toilette gehen. Der 36-jährige Profi wurde von der nordirischen Fußball-Liga nach übereinstimmenden Medienberichten vom Dienstag für so viele Partien gesperrt. Er hatte im Cup-Halbfinale seines Clubs Coleraine FC am 27. Juli gegen Ballymena United vor der Verlängerung auf den Platz uriniert.