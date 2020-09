Weiterer öffentlicher Aufruf der Tiroler Gesundheitsbehörde: Nachdem am Dienstagvormittag vor einem Corona-Fall im Zillertal gewarnt wurde, hat das Land nun auch noch informiert, dass eine im Nachhinein positiv getestete Person am Sonntag ein Kinder-Fußballspiel in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) besucht hatte.