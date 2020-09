Bis 2023 will der deutsche MAN-Konzern seinen Standort in Steyr schließen - dem stand bisher eine Standort- und Beschäftigungsgarantie für die 2300 Beschäftigten entgegen. Am Dienstag die nächste Hiobsbotschaft: MAN hat die Garantie für das Werk zum 30. September gekündigt. Sollten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite bis Ende 2020 bei in Kürze beginnenden Gesprächen auf eine Neuausrichtung von MAN einigen, könnten abhängig vom Verhandlungsergebnis die Sicherungsverträge ganz oder teilweise wieder in Kraft gesetzt werden, teilte MAN am Dienstag mit.