Drei wertvolle historische Münzen sind offenbar auf dem Weg von Salzburg nach Asien verschwunden. Ein Flachgauer hatte die Münzen am 21. September über eine Spedition verschickt. Auf dem Transport sind die Goldmünzen, die in Summe einen niedrigen sechsstelligen Betrag wert sind, verschwunden und bis dato nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei Salzburg am Dienstag mit. Weitere Erhebungen seien noch erforderlich.