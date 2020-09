Der Koffer eignet sich also ideal für kurze Ausflüge oder Wochenendtrips - für große Reisen ins Ausland ist dieses Modell eher nicht geeignet. Aber solche wird es in dieser Form wohl 2020 auch nicht mehr geben. Nach dem Trip geben Sie den Koffer einfach unters Bett, hinters Regal oder in den Schrank. Im zusammengeklappten Zustand nimmt er kaum Platz weg!