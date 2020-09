Für den Saisonstart in Sölden (Riesenslalom am 17. Oktober) wird es dennoch eng. Es sind nicht einmal mehr 18 Tage bis zum Auftakt. Holdener begann erst vor einer Woche mit der Reha. Die Schweizer Fans wissen: Slalom ist ja eine ihrer Spezialitäten und sie könnte dem Team in Sölden sehr fehlen.