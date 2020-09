Am massivsten wird die Kurzarbeit im Bereich Warenherstellung (Industrie und Gewerbe) mit derzeit noch rund 130.000 Personen in Anspruch genommen. Im Handel, im Tourismus und in Gesundheitsberufen sind Frauen den Angaben zufolge häufiger in Kurzarbeit als Männer. Mit 1. Oktober startet die dritte Phase der Kurzarbeit.