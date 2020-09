Das ÖFB-Team kommt mit Ausnahme der am Dienstag anreisenden Alaba (oben im Bild) , Ulmer und Schlager bis spätestens Montag in Pörtschach zusammen, trainiert wird in Klagenfurt. Am Freitag erfolgt die Abflug nach Nordirland, am darauffolgenden Montag wird von Belfast nach Bukarest weitergereist. Vor den Auswärtsspielen reduziert Foda den Kader auf 21 Feldspieler plus drei Torleute.