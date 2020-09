Provider bereiten sich auf Sperrverfügung vor

Bei anderen Providern reagiert man ähnlich auf die Ersuchen der Landesmedienbehörden. Bei 1&1 heißt es, man habe eine Anfrage der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz erhalten. „Dabei handelt es sich nicht um einen verpflichtenden Bescheid. Die Anfrage entsprach auch nicht den rechtlichen Kriterien des Bundesgerichtshofs zur Webseitensperrung, so dass wir der Aufforderung bisher nicht nachkommen konnten“, sagt ein 1&1-Sprecher. Bei den Providern rechnet man nun damit, dass den Bitten um freiwillige Sperrung bindende Sperrverfügungen folgen könnten. In diesem Fall will man die Verfügungen einer juristischen Prüfung unterziehen.