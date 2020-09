„ÖVP und Grüne sind im Rollkommando-Modus unterwegs“, fand FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl bereits in der Vorwoche harte Worte für die neuen Maßnahmen der Regierung. Er sieht in den neuen Corona-Gesetzen einen „Großangriff auf die Grund- und Freiheitsrechte“, wie er jetzt auch im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller meint. Der blaue Hardliner teilt wie immer ordentlich gegen seine politischen Kontrahenten aus, zieht zudem einen Vergleich mit Schweden und erklärt, was er von der Corona-Ampel hält.