Den Zuschlag erhalten hat unter anderem die Körnerschule in Klagenfurt: 700 Kinder besuchen die VS 9 und 10. Hier wird eine ehemalige Verwaltungskraft, die in führender Position tätig gewesen ist, arbeiten. Sie wird nicht nur den beiden Schulleitern sondern auch den Lehrerinnen und Lehrern administrative Ttigkeiten abnehmen.