Gerhard N. (Name von der Redaktion geändert) hat ein Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Wegen der Corona-Krise konnte er viele Monate nicht arbeiten und war damit ohne Einkommen. Er hat den Fixkostenzuschuss beantragt. Dieser ist dem Steirer bewilligt worden. Seine Erleichterung darüber war sehr groß. Dann kam das böse Erwachen. Die von der Regierung gegründete Covid-19 Finanzierungsagentur COFAG hat Herrn N. mitgeteilt, dass die Auszahlung nicht erfolgen konnte, weil es bei der Überweisung zu einer Fehlermeldung gekommen sei. Es stellte sich heraus, dass am Antrag — den man nur per Onlineformular stellen kann — eine falsche Kontonummer angegeben worden war. Dieser Fehler lässt sich nachträglich nicht beheben.