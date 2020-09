TUI-Kreuzfahrten in Nord- und Ostsee sowie im Mittelmeer

TUI bietet derzeit einige einwöchige Kreuzfahrten in der Nord- und Ostsee sowie eine im Mittelmeer ab Heraklion in Griechenland an. Die Mannschaft muss einem Sprecher zufolge zwei Wochen vor Abfahrt negativ getestet sein und sich dann 14 Tage in Quarantäne begeben. Dann wird ein zweiter Test gemacht, der ebenfalls negativ ausfallen muss, ehe das Personal eingesetzt werden kann. Die Behörden der Zielländer testen dann stichprobenweise erneut die Arbeitskräfte. Bei einer solchen Untersuchung von 150 Crewmitgliedern tauchte das Dutzend an positiven Tests auf. Die Gäste müssen einen negativen Test vorweisen, der in Deutschland nicht länger als 48 Stunden vor Abreise vorgenommen werden muss.