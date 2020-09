Unterdessen wuchs auch das „Glass Fire“ in der Weinregion Napa Valley nordöstlich von San Francisco um ein Vielfaches seiner Fläche an. Mehrere Weinberge wurden von den Flammen vernichtet, Zehntausende Menschen in der Region flüchteten am Montag vor dem Brand. Angefacht wurde das Feuer durch starken Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu etwa 90 km/h.