Ein neuer Ratgeber der Tierschutzombudsstelle Wien zeigt, wie Kühe in Österreich leben Wien. Rund 75 Liter Milch wurden im Jahr 2019 in Österreich pro Kopf getrunken. Weitere 38 Kilogramm haben Frau und Herr Österreicher in Form von Käse, Obers, Butter und anderen Produkten konsumiert. Doch wie leben die Kühe, die dafür sorgen, dass wir Milch, Joghurt und Co. am Tisch haben?