Der Einstand war mit dem 4:0 in Markt Allhau schon mal vielversprechend. Aber dass Markus Schmidt Landesliga kann, hat er bereits als Trainer der Mattersburger Amateure bewiesen, mit denen er zweimal in Folge den Titel holte, einmal jedoch in der Relegation am Ostliga-Aufstieg scheiterte. Nun löste er bei Oberpetersdorf/Schwarzenbach Kurt Jusits ab, mit dem es in den ersten vier Runden nur einen Punkt gab.