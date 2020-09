Nach vier Siegen in Serie musste sich der Wiener Sport-Club in der 6. Runde der 3. Liga Regionalliga Ost gegen Traiskirchen mit einem 1:1 zufrieden geben. Einen weiteren Heimsieg feierte Bruck/Leitha. Die Niederösterreicher besiegen den FC Mauerwerk hochverdient mit 4:2. Die 6. Runde im Überblick gibt es bei uns natürlich in der neuen Sendung (siehe unten).