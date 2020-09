Überraschenderweise kam Kritik von Koalitionspartner ÖVP. Pflegesprecherin Silvia Häusl-Benz: „Wenn Prettner meint, Kärnten habe alle Möglichkeiten im Pflegebereich ausgeschöpft, so setze ich mich gerne mit ihr zusammen. Kärnten hat bei weitem nicht alle Hausaufgaben in der Pflege erledigt.“ TK-Obmann Gerhard Köfer pocht auf die Pflegelehre, FP-Chef Gernot Darmann will eine kostenlose Pflegeausbildung.