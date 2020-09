Bürgerrat für Klimaschutz gefordert

Die Aktivisten, die einen Bürgerrat für Klimaschutz fordern, hatten im Vorfeld angekündigt, eine Woche auf dem Platz bleiben zu wollen. „Es steht nicht nur das Rahmenprogramm für eine ganze Woche, auch die erforderliche Infrastruktur wurde aufgebaut und steht bereit“, hieß es am Montag in einer Aussendung der Organisation, die 20 Zelte auf dem Platz aufgeschlagen hatte. Man will die Nachtruhe einhalten und habe auch ein Schutzkonzept in Sachen Coronavirus erarbeitet. „Gut vorbereitet“ sei man auch für weitere Aktionen in Wien.