Rang eins als Ziel

Nach dem Abstieg aus der Burgenlandliga 2017 war Eberau in den vergangenen Spielzeiten immer nah dran am Wiederaufstieg. Etwas, dass in dieser Saison gelingen soll. „Wenn es so weiter läuft, ist Rang eins unser Ziel“, erklärt der Übungsleiter.