Sinkende Jugendzahlen

Der allgemein zu beobachtende Trend einer älter werdenden Gesellschaft ist auch in Tirol erkennbar. So ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahre an der Gesamtbevölkerung von 2018 auf 2019 gering rückläufig - von 14,6 auf 14,5 Prozent (in Summe 110.233). Hingegen stieg die Anzahl der Bewohner Tirols, die 65 Jahre und älter sind, um 0,2 auf 18,2 Prozent an (137.957). Die größte Gruppe sind die 15- bis 65-Jährigen mit in Summe 509.444 Personen (57,2 %).